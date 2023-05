Raffica di incidenti stradali

Incidente stradale con ciclista ferito, per fortuna in modo non grave, ieri mattina verso le 9 in viale Saltini a Correggio. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica per i primi soccorsi. Inizialmente le condizioni del ferito apparivano critiche, poi la situazione si ridimensionata al meglio. Sempre ieri mattina è stato rilevato un incidente dalla polizia locale della Pianura Reggiana, a Rio Saliceto, in seguito all’urto tra un’auto e pedone, con quest’ultimo rimasto ferito in modo non grave. Nel pomeriggio sbandata in auto in via Mandrio, con un giovane di 25 anni ferito in modo lieve.