Raffica di incidenti sulle strade

Diversi incidenti sulle strade reggiane. A Correggio, l’altra sera, una sbandata in scooter ha provocato traumi (non gravi) a un trentenne che tornava verso casa, finendo nel fossato in via della Pace, all’altezza della zona industriale della cittadina.

Simile incidente anche in via Beviera a Bagnolo, con un pensionato uscito praticamente illeso dalla sbandata.

E’ andata peggio a una insegnante di 24 anni, residente a Castelnovo Sotto, che ieri mattina si è ribaltata in auto in via Fangaglia a Santa Vittoria di Gualtieri. E’ stata raggiunta da ambulanza, autoinfermieristica, vigili del fuoco, per poi essere accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità.

Rilievi della polizia locale della Bassa Reggiana.

Sempre ieri mattina i soccorsi sono intervenuti in via Quadra Tagliata a Brescello, dove un uomo era rovinato sull’asfalto in bici. Per lui traumi non gravi. L’altra sera, invece, tra via Colombo e via Terrachini, a Cadelbosco Sopra, una ragazzina minorenne è stata urtata da un’auto mentre a piedi attraversava la strada sulle strisce pedonali.

E’ stata portata al Santa Maria Nuova, ma non risulta in pericolo di vita.

Antonio Lecci