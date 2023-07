Raffica di incidenti tra feriti, danni e polemiche

Polemiche dopo un incidente tra un ciclomotore e un furgone, avvenuto venerdì alla rotatoria all’altezza della Revifa, nel centro abitato di Fabbrico. Per fortuna non si registrano conseguenze gravi alle persone, ma alcuni cittadini hanno segnato come nella zona ci siano piante e soprattutto sterpaglie piuttosto cresciute che limitano la visuale, con il rischio di favorire incidenti. Nella stessa zona del paese viene segnalata pure una pianta piegata, che rischia di cadere al suolo. I soccorsi sono intervenuti anche per un incidente accaduto in via Fosdondo a Correggio, dove un uomo di 49 anni ha perso il controllo del suo ciclomotore, finendo fuori strada. E’ stato portato in pronto soccorso con traumi non gravi. Rilievi della polizia locale della Pianura reggiana. Sempre venerdì altro incidente, stavolta a Prato di Correggio, con un tamponamento fra auto, per fortuna senza gravi conseguenze. Rilievi della polizia locale.