Raffica di incidenti tra ieri e venerdì notte. Incastrati in auto e liberati, due sono gravi

Due feriti gravi e altre sei persone all’ospedale. È il bilancio della raffica di incidenti sulle strade di Reggio nell’arco di nemmeno ventiquattrore.

Il più spaventoso è avvenuto nella tarda serata di venerdì in via Gramsci dove alle 22 si sono scontrate due auto: la peggio è andata a un 22enne e una 42enne che erano rimaste incastrate nelle lamiere, liberati e salvati dai vigili del fuoco; sono però ricoverati al Santa Maria Nuova in gravi condizioni, ma non risultano essere in pericolo di vita. All’Arcispedale anche un 35enne con un codice medio di gravità. Sul posto, oltre a pompieri, tre ambulanze e ad un’automedica, anche la polizia municipale che indaga per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.

Ieri mattina all’alba verso le 8 invece, un altro frontale si è verificto in via Bacone, a Masone, fra una Lancia Y condotta da una 25enne di Reggio e un autocarro Fiat Iveco guidto da un 66enne sempre abitante in città. La peggio è andata alla giovane portata all’ospedale con un codice ‘giallo’, illeso il camionista. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Scandiano che hanno svolto i rilievi e regolato il traffico andato in tilt. Poche ore dopo, intorno alle 11,30, non molto lontano da qui, in via Bocconi, a San Maurizio, altro scontro tra due vetture con una di queste finita fuori strada contro un albero: ma per fortuna i conducenti, un uomo e una donna, sono rimasti praticamente illesi, portati in ospedale solo per accertamenti. Rilievi della municipale. Mezz’ora prima incidente tra due auto in via Santambrogio, a Rivalta, anche qui senza gravi conseguenze.

dan. p.