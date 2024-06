Raffica di incidenti, un tir si ribalta in autostrada

Numerosi gli incidenti ieri sulle strade reggiane. Notevoli i disagi al traffico nel pomeriggio sull’Autobrennero, dove all’altezza di Rolo si è ribaltato il cassone di un autotreno, occupando parte delle corsie in direzione sud, tra Reggiolo e Carpi. Fisicamente illeso il camionista. L’uscita obbligatoria in corsia sud al casello di Reggiolo ha provocato parecchio traffico sulle strade ordinarie della zona. Questo ha favorito un tamponamento fra veicoli a Mandrio di Correggio, per fortuna senza gravi conseguenze alle persone. E poco dopo le 18 tra via Pio La Torre e via della Pace soccorsi mobilitati per un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, con intervento di ambulanza e vigili del fuoco. Due i feriti, tra i quali un uomo in condizioni serie. Soccorsi anche in via Conte Girolamo per un incidente non grave, così come in via Anna Magnani a Campagnola, con intervento della Croce rossa di Fabbrico. In mattinata soccorsi mobilitati per un pedone ferito dopo una caduta accidentale in via Kennedy a Villarotta di Luzzara.