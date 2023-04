Raffica di reati: in carcere per 4 anni

Tra il 2013 e il 2017 era stata accusata di reati come peculato, abuso d’ufficio, furto e traffico di sostanze stupefacenti, commessi tra le province di Reggio, Modena e Pesaro. Ora, per una donna di 29 anni residente a Novellara, la condanna è diventata definitiva, a quattro anni e sei mesi di reclusione, con multa di 2.900 euro e due anni di interdizione dai pubblici uffici. I carabinieri di Novellara hanno eseguito il provvedimento giudiziario, raggiungendo la donna per portarla in carcere a espiare la pena.

A suo carico tre sentenze emesse dal tribunale di Pesaro (confermata in Appello ad Ancona, per traffico di droga), dal tribunale di Modena (furti in un supermercato di Nonantola), dal tribunale reggiano (peculato e abuso d’ufficio). La donna è stata raggiunta dai carabinieri, portata in caserma e in carcere, dopo che le varie condanne sono diventate irrevocabili.