Raffica di rinvii. Oggi 5 anticipi

Sono state rinviate per maltempo tutte le gare delle reggiane di Prima, Seconda e Terza categoria, oltre ai campionati giovanili provinciali. Rimangono in piedi (per ora) Eccellenza e Promozione. Oggi 5 gli anticipi, di cui tre di Eccellenza. Alle 15 il Brescello (36) ospiterà la Bagnolese (8), guidata da Paolo Gandolfi dopo l’esonero di Matteo Brandolini. Il Brescello vuole vincere dopo tre sconfitte di fila; la Bagnolese vorrà evitare il settimo kappao in serie. Arbitro: Gianluca Maselli di Bologna.

L’altro derby d’Eccellenza inizierà alle 14.30, quando il Rolo (34) ospiterà la Correggese (50). Due squadre in salute: il Rolo è in serie utile da sei domeniche, la Correggese arriva da tre vittorie. Arbitro: Manuel Maiellaro di Parma.

In campo anche la capolista del girone: la Cittadella Vis Modena (59), infatti, alle 14.30 andrà sul campo del Montecchio (29). Ben trenta punti separano le due squadre. Nelle ultime cinque il Montecchio, che è appena fuori la zona playout, ha vinto solo una volta: servirà l’impresa contro i modenesi capaci di vincere 18 partite su 25. Arbitro: Andrea Senes di Cagliari. Anche la Promozione offre due derby molto attesi. Nel girone A (ore 15) la Sammartinese (42) ospiterà sul proprio sintetico il Luzzara (29): i neroverdi stanno letteralmente volando con ben 7 vittorie consecutive, e sognano il 3° posto. Il Luzzara vive un momento totalmente diverso, con 4 sconfitte maturate nelle ultime 5 gare. Arbitro: Giuseppe Montanari di Bologna. Il girone B (ore 15) offre Vianese (60)-Baiso/Secchia (33), dal sapore appenninico. Si gioca al sintetico di Castelnovo. Chiaro l’obiettivo della Vianese: superare per una notte il Bibbiano/San Polo, mentre il Baiso perde da 6 partite di fila e vuole tornare a punto.