Raffica di schianti sulle strade reggiane

Reggio Emilia, 6 luglio 2025 - Una serie di incidenti si è verificata sulle strade reggiane. I soccorsi sono stati mobilitati a San Valentino di Castellarano verso le 4,30 della notte, in via Manganella, dove si sono scontrate una Lancia Ypsilon condotta da un 57enne con a bordo il figlio 19enne, entrambi residenti a Castellarano, e un Opel Corsa guidata da un ventenne modenese residente a Prignano sulla Secchia. I tre automobilisti, feriti in modo non grave, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo. Rilievi dei carabinieri di Toano. Poco prima, verso le due, altro incidente, stavolta in via Gandhi a Correggio, dove è rimasto ferito un centauro di 45 anni, del luogo, rovinato sull’asfalto, probabilmente in seguito a una sbandata. E’ stato portato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni non gravi. Soccorsi mobilitati nella notte pure per incidenti a Guastalla e Poviglio, oltre che in mattinata a Orologia di Quattro Castella, senza gravi conseguenze per le persone.