Raffica di spettacoli dedicati ai bambini

Diversi gli spettacoli del Teatro Ragazzi, per bambini e famiglie. Oggi alle 16, nell’ambito di "Sciroppo di teatro", al teatro Cavallerizza di viale Allegri a Reggio va in scena "Le avventure di Pesce Gaetano" di Vania Pucci (foto), ispirato a "Il pesciolino nero" di Samad Behrangi con disegni di sabbia e animazioni digitali di Ines Cattabriga. È la storia di Gaetano, un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente, lassù sulle alte montagne. Al teatro di Novellara oggi alle 16 il Teatro Gioco Vita propone "Il cielo degli orsi", dall’opera di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch, con Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone e le musiche di Alessandro Nidi, regia di Fabrizio Montecchi.

Al teatro Herberia di Rubiera un pomeriggio di spettacolo con "Abbracci" del Teatro Telaio (informazioni: tel. 0522-621133), con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro o Stefania Caldognetto e Massimo Politi, per la regia di Angelo Facchetti. Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un abbraccio, da un abbraccio, spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio. Che desideriamo nei momenti di sconforto, quando vogliamo esprimere gioia.

Al Novecento di Cavriago oggi alle 11 e alle 16,30 va in scena "L’orso felice" con la compagnia Dimitri Canessa a raccontare con delicatezza la storia di un orso che si fa molte domande.

A Correggio, al Museo Il Correggio, oggi alle 16 al via "Una domenica al Museo", laboratori per bambini e genitori, per l’occasione dedicati a "Theatrum corrigensis", medici e cortigiani correggesi in 3D.

Antonio Lecci