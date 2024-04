Raffiche di vento. Crolla grande albero

Una grossa pianta alta oltre una ventina di metri è precipitata la suolo, ieri sera in pieno centro a Gualtieri, a causa del forte vento che ha interessato anche la zona della Bassa. Verso l’ora di cena nel cuore del paese è stato sentito in tonfo sordo. Si trattava della grossa pianta che era nel cortile della caserma dei carabinieri del nucleo forestale, in via Vittorio Emanuele, che ha ceduto all’improvviso. Per fortuna non c’era nessuno nei cortili, fra la strada e l’argine maestro del Po. La grossa pianta, nel cadere, ha abbattuto parte del muro di recinzione che divide l’area della caserma del nucleo forestale da una abitazione privata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla.

È stato verificato che il cedimento dell’albero ha provocato danni al muro di cinta, rendendo però inagibile anche un garage utilizzato come basso servizio, deposito di materiale vario, ma non abitato. Gli edifici occupati dai residenti non risultano essere stati intaccati dall’episodio, tanto che non sono state avviate procedure di inagibilità strutturale. Servirà comunque una lunga opera per tagliare la grossa pianta caduta, recuperare il residuo legnoso e ripristinare il muro gravemente danneggiato. Si dovrà verificare la causa del cedimento e, soprattutto, lo stato di salute dell’albero.

L’area dei cortili è agibile, ma ieri sera è stato negato ogni accesso. E mentre i vigili del fuoco si trovavano su questo intervento, nella abitazione di fronte, sulla stessa strada, è stato segnalato un principio di incendio in una canna fumaria. Situazione subito risolta senza problemi o danni particolari.

Antonio Lecci