Raffiche di vento: strade chiuse e blackout

Una strada chiusa, qualche disagio al traffico, diverse utenze senza luce e danni alla recinzione di una scuola d’infanzia. Sono stati a Brescello i problemi maggiori per il temporale con forte vento del tardo pomeriggio di mercoledì. Solo nella serata è stato possibile riaprire al traffico via Aldo Moro, nei pressi del cimitero, dove la caduta di un grosso albero ha fatto cedere un palo della rete elettrica. Una situazione che ha provocato anche un black out alle utenze della zona di via Spallanzani, via King e via Kennedy. Sul posto, insieme al sindaco Carlo Fiumicino, sono intervenuti anche volontari della Protezione civile, polizia locale, i vigili del fuoco di Guastalla, oltre ai tecnici di Enel per ripristinare la linea elettrica e ridare il servizio alle utenze rimaste prive di luce. Per fortuna il grosso albero è rovinato in un’area in cui non c’erano persone, auto o altre strutture. La pianta è finita in parte nel cortile di una scuola d’infanzia, danneggiando la recinzione esterna. I residenti segnalano come in passato altri alberi di quello stesso quartiere sono caduti a causa di temporali con forte vento. Grossi rami sono finiti su diverse strade nella zona tra Guastalla, Luzzara, Reggiolo, ma con gli stessi cittadini che sono stati in grado di spostare l’ostacolo. Altri interventi delle squadra del 115 sono stati invece necessari nella zona tra Rolo e Novi di Modena, sempre per caduta di piante o alberi pericolanti e, dunque, potenzialmente pericolosi. E ieri mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati, ancora per alberi pericolati, a San Martino di Guastalla.

Antonio Lecci