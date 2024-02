Raffinata, intelligente, emancipata. Max Mara: l’eleganza in passerella

Moda made in Reggio Emilia protagonista ieri e oggi alla Milano Fashion Week con le collezioni prêt-à-porter per l’autunno inverno 2024-’25. In passerella ieri il marchio Max Mara che ha raccolto centinaia di presenze tra il parterre al Palazzo del Ghiaccio e i follower online che hanno seguito il defilé in diretta sul sito web e sul profilo Instagram della griffe. In una location totalmente white erano seduti la famiglia Maramotti, la stampa specializzata, con in prima fila la celebre direttrice di Vogue America Anna Wintour, buyer da tutto il mondo e molti ospiti vip, tra i quali diversi influencer. Il creativo di Max Mara Ian Griffiths per questa linea ha tratto ispirazione dalla scrittrice francese Colette, figura iconica a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Si sono visti rimandi alla Belle époque con una sensualità che fa capolino dai dolcevita in lana vedo non vedo e dagli abiti in maglia aderenti. Il tailleur è sartoriale, come sempre, con giacche maschili e pantaloni ampi. La vita è in primo piano, grazie alle piccole cinture in pelle, e viene enfatizzata grazie alla sovrapposizione di un obi in maglia dal sapore giapponese.

Cappotti ovviamente grandi protagonisti, come da tradizione Maramotti, ma rivisti con silhouette ovoidali e realizzati in tessuti preziosi: melton di cashmere, doppio tessuto di cammello e alpaca, oppure lavorati a maglia con bordi finiti al laser. I colori sono il grigio, il nero e l’immancabile cammello. La sera è incrostata di ricami preziosi con pietre tono su tono, spalle nude con piccole bretelle a sostenere i capi e accenni sexy con le mini-tute. Il trucco è appena accennato, i capelli raccolti e fissati con il gel, gli accessori sono guanti lunghi in lana, calze pesanti, borse a mano importanti e dal taglio maschile, come le scarpe stringate.

Oggi doppio appuntamento: dalle 10 alle 18 nel quartier generale della griffe reggiana in piazzetta del Liberty 4 a Milano, con la presentazione di Marina Rinaldi, creata in collaborazione con lo stilista libanese Zuhair Murad e alle 11,30 la passerella di Sportmax presso la Triennale.