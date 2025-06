Rafforzamento di strade e percorsi, lavori da 1 milione

Nuovi cantieri per la sicurezza stradale con investimenti per oltre un milione di euro nel comune di Toano sulle SP 8 e SP 90, pronti al via due distinti interventi per il consolidamento della viabilità e la prevenzione del dissesto. Da ieri la Provincia di Reggio Emilia ha avviato importanti interventi nel comune di Toano, mirati a garantire maggiore sicurezza e resilienza alla viabilità.

Sono iniziati ieri i lavori sulla strada provinciale Sp 90 Polcione - Morra - Cavola, in località Cavola (Via Secchia), i tratta di lavori urgenti di consolidamento di un movimento franoso al km 1+500. L’opera, finanziata attraverso fondi Pnrr – Missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica –, prevede la realizzazione di una paratia in cemento armato lunga 80 metri e alta fino a 14 metri, ancorata con tiranti e accompagnata dalla posa di nuove barriere di sicurezza con drenaggi e palizzate, per una investimento complessiva di 750mila euro.

Il cantiere, affidato alla ditta Parenti Costruzioni di Villa Minozzo, comporterà l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri fino al 7 ottobre, termine dei lavori, con limite di velocità a 30 km/h. A partire da domani 11 giugno, altro cantiere selle strade di Toano: prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza della Sp 8 ’Cerredolo - Toano - Villa Minozzo’, per un valore complessivo di 315.309 euro. Gli interventi interesseranno vari tratti compresi tra il km 0 e il km 10, con posa di nuove barriere stradali e consolidamento del piano viabile.

"In questi giorni stanno prendendo il via importanti lavori sulle nostre strade provinciali Sp 90 e Sp 8, programmati dalla Provincia – afferma il sindaco di Toano Leonardo Perugi –. Sulla Sp 90 sarà realizzata un’opera di sostegno della scarpata, necessaria per mettere in sicurezza il tratto stradale. Sulla Sp 8 sono previsti interventi di posa di barriere stradali e consolidamento del piano viario, insieme ad altri lavori mirati".

