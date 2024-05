"Ragazzi: proviamo a fare un capolavoro". È il senso del discorso pre derby col Parma (1-1 che ha chiuso il campionato) di Lorenzo Rubinacci, vice di Alessandro Nesta che venerdì era squalificato. Ed è proprio il campione del mondo 2006 ad averci "fatto entrare" nello spogliatoio granata pubblicando il video del discorso pre-derby di Rubinacci (foto, con Nesta). "Raga…facciamo un capolavoro. Proviamoci, dobbiamo fare un capolavoro. Come giocare…giocare con la passione di quando eravamo bambini, con quella voglia lì, con lucidità e follia. Andiamo a fare questa partita per la gente. Non c’è problema di risultato: quello è congelato qui (batte la mano sul tavolo, ndr)".

Chiaro riferimento alla salvezza già raggiunta. "Giochiamo per vincere, giochiamo con lucidità e follia, con strategia ma con coraggio". Coraggio: la parola che scandisce più di tutte. "Mettiamo tutti questi ingredienti e andiamo a fare una grande partita". Rubinacci passeggia avanti e indietro davanti ai giocatori (compreso Sampirisi, in stampelle). "Io non so come finirà, non me ne frega. L’importante è giocare con la passione che abbiamo dentro. Portiamo in campo la passione e l’energia di quando eravamo ragazzotti. Siamo in 11 ma sentiamoci in 16mila come sono loro (i tifosi, ndr). Giochiamo per questa gente, per questa gente! È l’ultima partita: proviamoci, serve un capolavoro". Il finale è questo. "Uno di voi forse stasera sarà l’eroe. Ricordatevi una cosa: le partite si dimenticano, ma chi vince il campionato non si dimentica, chi retrocede non si dimentica, chi vince i derby non si dimentica. In bocca al lupo a tutti".

Nesta ha commentato. "Pura passione e amore per questo lavoro. Grazie a tutto il mio staff fatto di persone così. Forza Regia!". A proposito di social: il ds Roberto Goretti ha pubblicato una frase di Paulo Coelho. "Se camminassimo solo nelle giornate di sole non raggiungeremmo mai la nostra destinazione".

Ora è tempo di futuro. Ci sarà prima da capire il destino di Goretti e Nesta, a ruota il viavai tra i giocatori.

Ieri e oggi per la squadra riposo: prima del rompete le righe finale calciatori e staff tecnico si ritroveranno in via Agosti domani e martedì.