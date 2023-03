Ragazza cade dalla finestra

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di ieri per una ragazza minorenne, rimasta gravemente ferita dopo una caduta dalla finestra dell’abitazione, a Cadelbosco Sopra. Non è passato inosservato l’arrivo dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dell’emergenza sanitaria. Sul posto pure l’ambulanza della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e il personale dell’automedica di Reggio. La giovane, apparsa cosciente ma con diverse fratture e traumi vari, è stata sottoposta alle prime cure e poi trasportata al Santa Maria Nuova a bordo dell’ambulanza. Non pare essere in pericolo di vita. Sono arrivati pure i carabinieri per accertamenti, raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni e dei primi soccorritori intervenuti per prestare subito le cure, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.