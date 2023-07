Ragazza investe un ciclista e scappa

Investe un ciclista e fugge senza prestare soccorso: una ragazza di 27 anni, residente in un comune reggiano, è stata denunciata con l’accusa di lesioni personali stradali gravi e fuga del conducente. L’incidente era avvenuto lo scorso 4 marzo nel comune di Scandiano.

Il ciclista, un uomo di 56 anni di Campagnola, si trovava in una stretta strada in sella alla propria bici. L’uomo era stato urtato dallo specchietto laterale sinistro di un’auto guidata dalla giovane che proveniva dall’opposta direzione di marcia.

Il 56enne, sbalzato fuori dalla carreggiata, dopo un volo di una decina di metri aveva battuto il capo finendo in una siepe. L’automobilista non si era però subito fermata per i soccorsi all’uomo rimasto ferito dopo l’impatto con la macchina proseguendo la sua marcia.

La donna era in seguito tornata sul luogo del sinistro dopo circa venti minuti. Il ciclista nel frattempo era già stato assistito dagli operatori inviati dal 118 attivati da un altro automobilista che aveva assistito alla scena e si era fermato per i soccorsi. Il 56enne, dopo le prime cure, era stato urgentemente portato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Era stato ricoverato nel nosocomio reggiano per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei sanitari e, dopo qualche giorno, successivamente dimesso con una prognosi di trenta giorni a causa di un trauma cranico commotivo e di una frattura della clavicola sinistra. Il ciclista si era poi recato nella stazione dei carabinieri di Campagnola per denunciare il grave episodio. I militari dell’Arma avevano dunque iniziato le indagini, supportate dalle concordi testimonianze di altri automobilisti, per cercare di identificare la conducente che aveva investito il ciclista. I carabinieri hanno quindi denunciato la 27enne alla Procura di Reggio. mat. b.