Momenti di grande paura e apprensione ieri mattina a Rubiera per una ragazza investita da un’auto mentre stava attraversando la strada nei pressi della rotonda dell’Emiro. L’incidente si è verificato intorno alle sette nella zona di via Palmiro Togliatti.

Da una prima ricostruzione la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stata investita da un’auto. E’ stato quindi prontamente lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha coordinato l’emergenza.

Sul posto, per soccorrere la ragazza, è arrivata un’ambulanza. La giovane, dopo le prime terapie ricevute dagli operatori inviati dal 118, è stata in seguito portata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso da parte dei sanitari. Fortunatamente le condizioni di salute della giovane non sono gravi.

A Rubiera sono anche intervenuti i carabinieri che hanno compiuto i rilievi di legge.

I militari dell’Arma dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro di ieri mattina.

m.b.