Ragazzi a scuola di... monopattino. Il progetto della polizia stradale

A scuola di...monopattino. Hanno preso il via nei giorni scorsi le attività di sensibilizzazione del comando polizia ctradale, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito e la polizia locale, ’Monopattino itinerante’. Gli ultimi appuntamenti hanno coinvolto gli studenti dell’Istituto Statale Superiore Silvio D’Arzo, nelle sedi di Montecchio e Sant’Ilario. All’iniziativa hanno partecipato oltre 370 ragazzi delle classi terze, accompagnati da insegnanti e personale scolastico, con il supporto e la presenza attiva degli agenti della Stradale.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire le regole fondamentali per una guida sicura dei monopattini elettrici, con particolare attenzione all’uso del casco, al rispetto delle segnaletiche stradali e alla consapevolezza dei rischi legati alla distrazione o al mancato rispetto delle nuove normative che prevedono l’obbligatorietà del casco, della copertura assicurativa e della targa su ogni veicolo in circolazione.

La campagna prevede anche simulazioni pratiche e sessioni interattive, in cui i ragazzi hanno potuto fare domande e confrontarsi direttamente con gli agenti. La campagna è stata lanciata a seguito dell’entrata in vigore, nel marzo 2020, delle nuove regole che disciplinano la circolazione stradale dei monopattini, presso tutti gli Istituti scolastici aderenti dell’intera provincia reggiana formando in questi anni oltre 12.000 studenti.

Nel corso del 2023, a Reggio Emilia si sono verificati 86 incidenti legati all’uso del monopattino elettrico, di cui 71 con feriti ma fortunatamente senza esito mortale. Nei primi sette mesi del 2024, il numero di incidenti è sceso a 36, di cui 33 con feriti. La polizia stradale di Reggio Emilia proseguirà anche nei prossimi mesi le attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, "perché – spiegano – quello della guida sicura è un fattore culturale che richiede l’impegno e la partecipazione di tutti, dagli automobilisti ai pedoni".