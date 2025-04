Ragazzi disabili ai campi estivi, il Comune stanzia 260mila euro

Un aiuto per i ragazzi disabili affinché possano prendere parte e iscriversi ai campi estivi. Il Comune ha disposto un contributo complessivo di 260mila euro rivolto ai gestori.

Da oggi e fino al prossimo 2 maggio gli operatori del privato sociale di Reggio, gestori dei campi gioco per l’estate 2025, possono presentare la propria candidatura ad accogliere bambini e ragazzi con disabilità. I contributi stanziati dal servizio “Officina educativa” del Comune ammontano in totale a 260.000 euro, per l’organizzazione di attività ludiche ed educative inclusive, rivolte ai bambini nati dal 2018 al 2021 e agli adolescenti (dai 14 ai 17 anni) per un periodo di 5 settimane.

I progetti devono essere realizzati nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 12 settembre prossimi. Tra le spese ammesse a finanziamento – si legge nel bando pubblicato sull’albo pretorio comunale – ci sono innanzitutto quelle relative alle risorse umane impegnate nell’accoglienza, per un importo massimo di 18 euro all’ora per tutti i gestori. Nel caso in cui siano impiegati educatori dipendenti da almeno un anno alla data di scadenza del bando, verrà però riconosciuta la tariffa di inquadramento prevista dal contratto nazionale di categoria, applicato fino ad un massimo di 24,13 euro all’ora.

Il bando contempla tra le spese ammissibili anche quelle per attrezzature, materiali, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali.