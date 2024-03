"Ragazzi, diventate tutor sportivi"

Un corso per diventare tutor con la qualifica di operatore sportivo della disabilità per affiancare i bambini e ragazzi con disabilità nelle attività sportive pomeridiane insieme ai coetanei senza disabilità. La proposta è emersa venerdì durante l’incontro di formazione e di educazione all’inclusione, sport e rapporto con la disabilità: 105 studenti della scuola superiore Gobetti di Scandiano hanno incontrato lo staff di All Inclusive Sport, il progetto di rete dedicato all’inclusione sportiva dei bambini e ragazzi con disabilità coordinato dal centro servizi per il volontariato reggiano Csv Emilia.

E proprio al termine dell’incontro ai giovani è stato presentato in anteprima il programma del corso per diventare tutor di All Inclusive Sport in collaborazione con la sede locale del Csi Centro Sportivo Italiano. Dal corso, fra aprile e maggio, come ogni anno usciranno decine di nuovi operatori sportivi della disabilità. Oltre al gruppo di All Inclusive Sport, al sindaco Matteo Nasciuti e all’assessore Nearco Corti, era presente come ospite d’onore Daniele Cassioli, cieco dalla nascita e considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.

Autore di due libri e commentatore televisivo, Cassioli è formatore nelle aziende e scuole dove ama confrontarsi su tanti temi partendo dalla propria storia personale.

L’evento al Gobetti è stato un momento prezioso per invitare gli studenti a riflettere sui temi dell’inclusione e a farsi avanti come futuri tutor sul territorio scandianese. La mattina a scuola è stata realizzata in collaborazione con il Comune e sostegno di Coop Azzurra. Dallo scorso anno Coop Azzurra è impegnata nel supporto alle attività sportive inclusive per la disabilità a fianco del Mucchio Asd e di altre associazioni sportive inclusive locali. Tristano Redeghieri e Adill Zarid di All Inclusive Sport e l’ambasciatore di eccezione Cassioli hanno incontrato sei classi del Gobetti con una bella discussione su tanti temi intriganti e non scontati. La mattinata si è conclusa nella sala del consiglio comunale di Scandiano per la sottoscrizione del manifesto per il diritto allo sport di tutti e per tutti a cui aderiranno le società sportive scandianesi.

Matteo Barca