Ragazzi morti nell’incidente, il giallo della quarta auto

Reggio, 4 novembre 2023 – Ci potrebbe essere il coinvolgimento di una quarta auto nel tragico incidente dove ha trovato la morte la giovane Lara Zanni. La 25enne, nativa di San Cassiano di Baiso e residente a Sassuolo dove lavorava in una pasticceria, è rimasta uccisa assieme al fidanzato Stefano Papotto nella notte del 13 giugno.

L’incidente, avvenuto a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, sarebbe stato provocato da uno scontro frontale con una Mercedes guidata da un 27enne di Vignola. Un impatto talmente forte da provocare il cappottamento della Toyota Yaris su cui viaggiava la coppia e il successivo incendio. Lara e Stefano non ebbero scampo.

A seguito dello schianto, la Procura della Repubblica modenese ha aperto un fascicolo, in cui il primo ad essere iscritto è stato lo stesso 27enne, il quale – difeso dall’avvocato Pietro Giampaolo del foro di Bologna – è indagato per l’ipotesi di reato di omicidio stradale plurimo.

Tuttavia, attraverso le indagini coordinate dal sostituto procuratore Lucia De Santis, e l’analisi delle videocamere della zona dell’incidente, è emerso il coinvolgimento di un’altra auto, guidata da un 39enne originario di Taranto e difeso dall’avvocato Olga De Giorgi del Foro di Modena, anche lui iscritto nel registro degli indagati per la stessa ipotesi di reato del 27enne ma anche per aver abbandonato la scena dell’incidente subito dopo.

Ora però, ‘ad integrazione’ dell’attività investigativa, il Pm De Santis ha disposto una perizia cinetica per definire l’esatta dinamica dell’incidente perché pare accertata la presenza di un "di un altro soggetto presente sul luogo teatro del sinistro, negli istanti in cui il sinistro si verificava". A svolgerla sarà il perito reggiano Bruno Turci, che giurerà lunedì mattina in tribunale a Modena. Gli esiti della stessa, potrebbero mutare in modo determinante la posizione dei due attuali indagati.

ni. bo.