"Ragazzi prendono a calci il gatto"

Gatto preso a calci a Rubiera da un gruppo di giovani. Il grave episodio è stato denunciato su Facebook da una cittadina: "Ci sono quattro ragazzini di undici/dodici anni – dice amareggiata la proprietaria del gatto – con la borsa sulle spalle che, per andare ad allenamento, passano sempre davanti a casa in via Verga e ieri (martedì, ndr) hanno preso a calci il mio gatto. Per fortuna è arrivata mia figlia".

La donna, rivolgendosi poi ai genitori, chiede d’insegnare "a questi bravi ragazzini a portare rispetto agli animali e alle persone". Tanti i cittadini che hanno subito commentato con indignazione il deplorevole gesto compiuto ai danni del gatto. Anche il sindaco Emanuele Cavallaro è intervenuto sui social per condannare l’episodio. "Speriamo che il messaggio arrivi a chi può correggere queste storture", scrive il sindaco rubierese. m. b.