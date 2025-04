Ragazzi stressati: ansia e aspettative

Sapete come si sentono i giovani d’oggi? Tra scuola, rapporti con i genitori e aspettative imposte dalla società la maggior parte dei ragazzi vive nell’ansia. Spesso si sentono sotto pressione a causa dei voti, non tanto per la valutazione ma per ciò che potrebbe accadere a casa.

Bisognerebbe pensare che ogni tanto prendere un voto insufficiente è normale, nessuno è perfetto e l’importante è dare il meglio di sé. Un’altra componente dell’ansia sono le attese dei genitori: molti mettono pressione ai figli sia nelle attività sportive che per i risultati scolastici, trascurando così il loro benessere.

Il modo più efficace per chiarire molte dinamiche e ridurre il malessere è dialogare con i propri genitori, sebbene i ragazzi non si confidano facilmente. Anche parlare dei problemi con gli amici e praticare sport serve per sfogare le proprie emozioni.

Rebecca Gabbi, Simone Burani, Filippo Viappiani e Asia Fusco

Classe III A