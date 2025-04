Ragazzina "sottomessa" a Campagnola. Mamma e nonno: "Un equivoco"

Campagnola (Reggio Emilia), 15 aprile 2025 - Si difendono madre e nonno della studentessa 14enne pakistana accusati di maltrattamenti nei confronti della ragazza, che sarebbe stata pure minacciata di essere portata nel Paese d’origine per nozze forzate se non avesse seguito alla lettera i loro dettami. Assistiti dall’avvocato Sara Veneselli, i due indagati, di 38 e 70 anni di età, abitanti a Campagnola, respingono le accuse e sostengono essersi trattato di un equivoco. Dunque la ragazzina si sarebbe inventata i divieti a guardare la tv, a parlare con persone di sesso maschile, a non potersi vestire all’occidentale, venendo picchiata per punizione anche per motivi banali? Agli atti c’è pure un’intervista a una rete nazionale televisiva resa dal nonno, che nei mesi scorsi aveva pubblicamente dichiarato come “la scuola non serva alle donne” e che le femmine della sua famiglia “dovevano restare in casa”. Gli indagati, che domani sono attesi davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia, ritengono che sia stata una maggiore voglia di libertà della ragazza a fare ingigantire le sue dichiarazioni, che hanno poi portato non solo alle accuse in denuncia, ma anche al trasferimento della giovane in una struttura protetta con tanto di divieto di avvicinamento e contatto degli indagati nei confronti della vittima. Sarebbe stata dunque la voglia di libertà della ragazza ad avviare l’inchiesta, partita da una segnalazione della scuola. Un desiderio di libertà assolutamente comprensibile per una giovane di 14 anni che vuole vivere la sua vita.