Ragazzina travolta sulle strisce Stava attraversando con un’amica

Momenti di grande paura e apprensione nel tardo pomeriggio di ieri per una ragazzina minorenne investita da un’auto mentre stava attraversando la strada nei pressi dell’intersezione tra via Statale e via Santa Rizza a Casalgrande poco dopo una rotonda. L’incidente è successo poco prima delle 18 nelle vicinanze del supermercato Lidl. La giovane, da una prima ricostruzione, stava attraversando (assieme a un’amica) la strada sulle strisce pedonali quando, per cause ancora in corso d’accertamento della polizia locale, è stata investita da un’auto guidata da una donna di 54 anni residente a Casalgrande.

La ragazzina, dopo l’impatto con la macchina, è stata immediatamente soccorsa. La sua amica non è stata coinvolta nell’investimento. E’ stato prontamente lanciato l’allarme alla centrale del 118 che ha subito coordinato l’emergenza per garantire l’assistenza sanitaria al pedone investito dall’auto in transito sulla strada.

La giovane, dopo le prime cure ricevute dagli operatori inviati urgentemente dal 118, è stata stabilizzata e caricata sull’ambulanza e poi trasferita, in condizioni di salute di media gravità, in ospedale dove è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso da parte dei sanitari. In serata sono giunte buone notizie sulle sue condizioni: fortunatamente non è in pericolo di vita.

A Casalgrande è intervenuta anche la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per compiere i rilievi di legge del sinistro e gestire la viabilità. Gli agenti ora dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Casalgrande, l’ennesimo purtroppo che si registra nelle strade del comprensorio ceramico reggiano.

Matteo Barca