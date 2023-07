Ragazzina violentata La procura chiede al giudice il pugno duro per padre e fratellastro

di Alessandra Codeluppi

I due imputati, padre e figlio, che hanno scelto il rito abbreviato, hanno deciso di fare spontanee dichiarazioni davanti al giudice dell’udienza preliminare Silvia Guareschi. Poi ha preso la parola il procuratore capo Calogero Paci (in piedi nella foto assieme alla collega Salvi), la cui requisitoria è culminata nella richiesta di condanna per entrambi. Nello specifico, 6 anni per il figlio, accusato di un grave reato: violenza sessuale sulla sorellastra, che all’epoca dei fatti contestati aveva 15 anni e viveva con lui. E 3 anni per il genitore, che deve rispondere di maltrattamenti alla figlia.

La delicata inchiesta, condotta dal pubblico ministero Valentina Salvi, è scattata quando l’adolescente segnalò agli insegnanti le vessazioni che avrebbe subito in casa dai suoi più stretti familiari, di origine africana: da qui è scaturita una denuncia sporta in questura. A suo dire, il fratellastro, un 21enne, l’avrebbe sottoposta a pesanti attenzioni sessuali (non rapporti completi), che si sarebbero prolungate per tre anni.

La 15enne aveva puntato il dito anche contro il padre, un 50enne: secondo la ragazza, lui l’avrebbe trattata in modo troppo severo e l’avrebbe schiaffeggiata. Per il genitore è stata formulata l’accusa di maltrattamenti in famiglia. In passato la ragazza è stata sentita durante un incidente probatorio, udienza nel contraddittorio delle parti davanti al giudice, volta a cristallizzare le prove in forma urgente, in vista dell’eventuale processo. Lei avrebbe tenuto il silenzio sugli abusi sessuali senza confidarli a nessuno, se non a qualche amica, finché non ha deciso di parlare con gli insegnanti. Il gip Dario De Luca aveva sottoposto entrambi gli indagati all’allontanamento da casa, mentre la ragazzina era stata collocata in una comunità per minori; poi padre e figlio hanno potuto fare rientro nell’abitazione, rimanendo però sottoposti al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da lei. Infine al genitore è stata tolta ogni misura cautelare.

La ragazza non si è costituita parte civile. La discussione della difesa, affidata agli avvocati Monica Mitolo e Andrea Trolli, è stata fissata in settembre. Al momento i legali, interpellati, fanno sapere che preferiscono non rilasciare dichiarazioni sul contenuto della requisitoria del procuratore, preferendo rimandare ogni commento a settembre quando la discussione sarà completata. In ottobre, quando il Carlino raccontò la vicenda, la difesa sollevò qualche interrogativo: ad esempio sul fatto che in quella casa abitavano altri parenti, ed era dunque una stranezza che nessuno si fosse mai accorto di nulla, così come che la ragazzina avesse taciuto per tanto tempo i presunti abusi sessuali. E avevano prospettato l’estraneità dei loro assistiti alle accuse loro mosse: avevano parlato del padre come un uomo preoccupato solo del fatto che la figlia studiasse ed evitasse cattive compagnie, mentre per la contestata violenza sessuale da parte del ragazzo avevano rimarcato come il racconto della giovane fosse per alcuni aspetti inverosimile.