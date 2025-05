Ragazzini derubano una negoziante. In auto li aspetta l’adulto complice

Bambini addestrati ed usati da adulti per rubare. Un gravissimo episodio di microcriminalità è stato segnalato ieri dalla commerciante cavriaghese Luisa Baccellieri, vittima del furto del portafogli all’interno del proprio negozio. La donna, insieme al marito Massimiliano Petrosino, è titolare della merceria-bigiotteria Lulù Lab situata in centro al paese lungo via Repubblica, vicino alla rotatoria dell’ex San Remo. I minori prima di colpire da lei avevano ispezionato anche altri esercizi commerciali della zona come l’edicola di Mario Govi, fortunatamente senza asportare nulla.

La donna ha affidato alla pagina Facebook ’Sei di Cavriago se…’ un appello verso chi eventualmente ritrovasse il borsellino e sopratutto tutti i suoi documenti. Pubblica anche un nitido fotogramma tratto dai filmati di video-sorveglianza interna del negozio in cui si vendono chiaramente in azione un adolescente ed un bambino che indossa una t-shirt di un simpatico personaggio dei videogame.

"Sono abbastanza amareggiata perché non ci si può fidare più di nessuno, nemmeno di due bambini", racconta Luisa mostrandoci il video. "Sono scesi da un’utilitaria blu e sono entrati chiedendo una maglietta per la mamma, volevano spendere 20 euro. Parlavano in un buon italiano. Il maggiore era più impacciato e intimorito, il piccolo invece molto sveglio. Mentre io sono stata distratta dal primo e gli mostravo la merce, l’altro si è guardato intorno. Ha prima osservato dietro al bancone, poi dietro al tavolo della macchina da cucire al quale di solito lavoro, dove c’era la borsetta. Il tutto è avvenuto attorno alle 12,30, in non più di un paio di minuti, e non mi sono accorta di nulla". Il video mostra che, dopo che il bambino si è impossessato del denaro, va svelto alla porta e chiama l’altro; ha fretta: "Va bene, diciamo alla mamma cosa c’è e poi torniamo" dice.

Escono alla chetichella e spariscono: il complice adulto aveva spostato l’auto a pochi metri di distanza, dietro l’angolo del palazzo. Luisa, insospettita dalla fretta dei due bambini, ha controllato la borsa e fatto la desolante scoperta: "A Cavriago ormai hanno colpito tutti, stavolta è toccata a noi. Ma davvero non me l’aspettavo… Spero che almeno il portafoglio con i documenti venga ritrovato".

Il furto in sé è abbastanza allarmante proprio per la giovane età dei due ladri ma l’aspetto inquietante della vicenda è che vi è stato un adulto che non ha esitato ad addestrare ed utilizzare come ’manovalanza’ criminale due minorenni proprio per la loro non punibilità.

"Non esprimo quello penso perché non ho parole" dice la vittima, aggiungendo: "Abbiamo i filmati delle telecamere che testimoniano il furto e abbiano sporto denuncia ai carabinieri, consegnando il video completo". Grazie anche alle telecamere situate lungo le vie del paese, molto probabilmente sarà possibile individuare l’adulto e la vettura che guidava. Alla commerciante sono arrivate a decine testimonianze di solidarietà sia di persone che si sono recate nel negozio, sia di concittadini che hanno commentato il post.