Ragazzini rapinati e schiaffeggiati in centro: fermati due baby rapinatori di 14 anni

Reggio Emilia, 5 gennaio 2024 – Inseguiti per tutto il centro storico e aggrediti per soldi. Ma i baby rapinatori, due 14enni, sono stati individuati poco dopo dalla polizia.

È successo ieri pomeriggio, intorno alle 17,40, quando una Volante è stata chiamata ad intervenire in via Toschi, da tre 13enni che hanno raccontato di essere stati avvicinati e infastiditi dai due quasi coetanei al nuovo Mercato Coperto per poi allontanarsi verso piazza Del Monte, raggiungendo piazza San Prospero attraverso Piazza Prampolini e Vicolo Broletto.

Ma sono stati inseguiti e raggiunti dagli aggressori che li hanno prima spintonati e infine schiaffeggiati per farsi consegnare una piccola somma di denaro. Gli agenti sono riuscito poco dopo ad individuare i due presunti responsabili, sulla base delle descrizioni fornite dalle vittime.

I due 14enni sono stati infine portati in questura, dove sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di rapina in concorso. Entrambi sono incensurati e non sarebbero riconducibili a baby gang.