Ragazzino di 14 anni rapinato della bici da un altro giovane: "Dammela o ti uccido"

Un 14enne è stato rapinato venerdì pomeriggio della mountain bike al Parco Noce in zona Baragalla, verso la fine di via della Canalina. La madre ieri mattina si è presentata in questura per sporgere denuncia, riferendo quanto raccontato dal figlio minorenne. Il ragazzino stava giocando nel campetto da basket con un amichetto, quando uno straniero poco più grande di loro si è avvicinato e si è messo in sella alla sua bicicletta. Il 14enne ha cercato di bloccarlo, ma il malintenzionato lo ha strattonato per poi mettersi una mano in tasca (forse solo simulando di avere un oggetto pericoloso) e minacciarlo: "Se non mi lasci la bici, ti ammazzo". Nell’area verde però non ci sono telecamere. Le indagini sono al vaglio della squadra mobile.