Ragazzino investito sulla statale 63

Momenti di grande paura ieri mattina a Vezzano per un ragazzino di 15 anni investito da un’auto mentre stava attraversando la statale 63 in via Roma Sud.

E’ successo poco dopo le sette in un punto in cui non vi erano le strisce.

Il minore, residente a Vezzano, stava attraversando la strada per recarsi a scuola quando, per cause in corso d’accertamento, è stato investito da una Renault in transito sull’arteria con direzione verso la montagna.

E’ stato attivato il 118 della Centrale Emilia Ovest che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella e l’automedica.

Il 15enne, dopo le prime terapie, è stato portato all’ospedale di Reggio dove è stato sottoposto alle cure del caso.

Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Castelnovo Monti che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Si tratta dell’ennesimo incidente che si registra sulla statale nel comune di Vezzano: una strada ritenuta molto pericolosa dai cittadini di Vezzano e La Vecchia.

Soltanto la scorsa settimana, nel centro di Vezzano, un altro pedone era stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la statale sulle strisce pedonali. Molti i pedoni investiti nel passato sulla statale a Vezzano durante gravi incidenti, in alcuni casi anche mortali.

Matteo Barca