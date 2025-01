Ragazzino rapinato con violenza. In carcere un giovane di 20 anni

Accusato di una brutale rapina ai danni di un quindicenne, un giovane residente nella Bassa Reggiana è stato condannato a due anni, sette mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di oltre duemila euro. Il giovane, ventenne, era ai domiciliari, ma di fronte alla sentenza diventata definitiva e inappellabile, è stato colpito da un provvedimento dell’Ufficio esecuzioni penali della Procura reggiana, che ha disposto il trasferimento in cella.

I carabinieri di Castelnovo Sotto hanno eseguito il provvedimento, raggiungendo il giovane a casa per poi trasferirlo in carcere, per espiare la pena che dovrebbe concludersi nel novembre 2026. Con alcuni complici, il ventenne aveva fatto credere alla vittima che avrebbero trascorso una serata con alcune ragazze. Ma in periferia, tra Boretto e Brescello, il 15enne era stato minacciato, colpito con calci e pugni, rapinato delle chiavi della sua Citycar per poi essere abbandonato sul ciglio della strada.

Episodio denunciato ai carabinieri di Gualtieri, con le indagini che avevano portato agli arresti di alcuni dei presunti autori della rapina.