Ragazzino rapinato: "Serve un piano preciso sul tema sicurezza"

"La criminalità giovanile è in forte aumento e anche le aggressioni stanno dilagando in modo rapido e preoccupante nel nostro territori. È doveroso da parte di tutti gli amministratori dell’Unione Val d’Enza, prendere atto e farsi carico di questa delicata tematica, convocando quanto prima un incontro urgente per valutare soluzioni concrete al problema sicurezza". Così il consigliere comunale della Lega a Bibbiano, Antonio Castagneti (foto), esprime la sua solidarietà al giovane ragazzo vittima dell’aggressione e all’amico andato in soccorso. Il fatto accaduto nei pressi del complesso scolastico D’Arzo a Sant’ Ilario, come riportato dal Carlino, "è estremamente grave – prosegue –. Fortunatamente non ha avuto esiti drammatici, ma ci deve far riflettere profondamente sui rischi ai quali sono costantemente esposti i nostri ragazzi. Come Lega da tempo richiediamo un implemento dell’organico della Polizia Locale che attualmente è sottodimensionata, e alla luce di questa delinquenza dilagante, chiediamo la massima attenzione e impegno da parte dell’amministrazione".