ReggioEmilia
CronacaRagazzino di 13 anni si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge: trovato il cadavere
11 ott 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Ragazzino di 13 anni si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge: trovato il cadavere

Tragedia a Castellarano (Reggio Emilia): il giovane, residente a Fiorano Modenese, si trovava lì con altri tre coetanei. Il recupero del corpo davanti ai familiari. In tutta la zona c’è il divieto di balneazione

Un ragazzino di 13 anni si tuffa nel fiume Secchia, nel territorio di Castellarano, e non riemerge: ricerche con i sommozzatori

Reggio Emilia, 11 ottobre 2025 – Trovato il cadavere del ragazzino che si era tuffato nel fiume Secchia senza riemergere. La tragedia è successa nel Reggiano, nel territorio di Castellarano. La vittima è un 13enne straniero residente a Fiorano Modenese. L’allarme era scattato intorno alle 15.30. Il 13enne si trovava lì con altri tre coetanei, tutti minorenni: un altro di Fiorano, uno di Sassuolo e uno di Castellarano. Sono andati al fiume in uno specchio d’acqua a circa un km dalla diga di Castellarano. Pare che la vittima non sapesse nuotare bene. Sul posto per le ricerche sono intervenuti i vigili del fuoco con elicottero ‘Drago’ e i sommozzatori. Allertati anche i mezzi di soccorso, con l’elicottero del 118 e i carabinieri.

In tutta la zona in questione c’è il divieto di balneazione ben visibile con tanto di cartelli. Sul posto ci sono i familiari che hanno assistito purtroppo al corpo ripescato dai sommozzatori. Sul posto anche il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni.

