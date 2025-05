Ragazzo indiano ferito, è giallo. Indagini sull’ennesima rissa

Resta il mistero su un presunto ferimento di un giovane di origine indiana, oggetto di una richiesta di soccorso sanitario partito da alcuni passanti che lo avevano notato in difficoltà tra viale Po e piazzale Ragazzi del Po, a nord del centro storico di Guastalla. Inizialmente si era ipotizzato un malore, ma alcuni segni legati a delle possibili percosse hanno fatto intervenire sul posto anche due pattuglie dei carabinieri, che hanno raggiunto gli operatori dell’ambulanza che era intervenuta per la prima assistenza. Si tratta di un indiano di 24 anni, senza fissa dimora in Italia e attualmente domiciliato da connazionali a Boretto. Non si esclude che possa aver avuto un diverbio con qualcuno, restando vittima di un’azione violenta. Il giovane non è stato chiaro nel ricostruire quanto accaduto. E’ stato medicato in ospedale per traumi non gravi.

I carabinieri della locale caserma si sono occupati della raccolta degli elementi utili a chiarire i fatti e l’eventuale coinvolgimento di altre persone in possibili ipotesi di reato su cui svolgere gli adeguati e necessari approfondimenti.