Ragazzo scomparso: dubbi, misteri e indagini

Si mobilita anche la scuola per favorire il rientro a casa di Sarv Jot Singh (nella foto), lo studente di 19 anni, di origine indiana che abita a Novellara, che si è allontanato venerdì scorso dalla sua abitazione, senza più rientrare. Il giovane frequenta il quinto anno al Convitto Corso di Correggio, iscritto al corso professionale meccanico. Da fine gennaio Sarv Jot non si presenta in classe. E proprio venerdì dalla scuola, insospettiti dalla prolungata assenza, i dirigenti hanno contattato la famiglia, per cercare di capire il motivo della mancata frequenza. I parenti, invece, credevano che il 19enne si fosse sempre recato a scuola. E poche ore dopo è partito da Novellara, ripreso dalle telecamere mentre sale su treno alla stazione ferroviaria locale.

"I suoi compagni di classe – conferma il dirigente scolastico Luca Bassi – in questi giorni gli stanno inviando dei messaggi sul telefonino, invitandolo a ritornare a casa. Siamo tutti pronti ad aiutarlo, a far fronte a qualunque problema dovesse avere. In caso di necessità, la scuola è sempre pronta a intervenire per aiutare. Finora i messaggi non hanno avuto risposte, ma risulta che sono stati aperti e letti da qualcuno".

Emerge che di recente il 19enne sia stato ferito con un bastone, da un amico: non è chiaro se per gioco o se in seguito a un diverbio. Potrebbe essere la causa del problema? Intanto, la localizzazione del telefonino fornisce una doppia indicazione: essendo presenti due schede, la prima conferma la posizione in Svizzera, nei pressi di Zurigo, ma l’altra porta invece verso il Sud Italia, tra Roma e la Campania. Tutti elementi forniti ai carabinieri di Novellara, gli stessi che con i colleghi della Compagnia di Guastalla stanno conducendo gli accertamenti per cercare di risolvere il caso.

