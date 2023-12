Raggira un anziano con la truffa dello specchietto: denunciato

Anziano raggirato da un giovane con la truffa dello specchietto: denunciato un siciliano di 30 anni. La truffa è avvenuta lo scorso 20 ottobre ai danni di un 74enne reggiano. Il pensionato, a bordo della sua auto, ha attraversato il centro di Salvaterra e ha sentito un rumore provenire dal veicolo. Ha ugualmente continuato a guidare la macchina, ma poco dopo ha sentito che un automobilista gli ha suonato con il clacson per poi affiancarlo invitandolo a fermarsi. Uno sconosciuto ha poi sostenuto di essere stato urtato dal 74enne con la fiancata posteriore destra dallo specchietto, mostrando un segno sulla carrozzeria. Il 74enne, inizialmente titubante e sorpreso, è stato convinto dal ragazzo e ha accettato di consegnare 150 euro con due banconote da 50 euro e ha chiesto al truffatore di seguirlo fin sotto casa per i 50 euro mancanti. Prima di partire il 74enne ha chiesto di riavere momentaneamente indietro i soldi, ma anziché ricevere le due banconote da 50 euro ha ottenuto due banconote da 10 euro senza accorgersi del diverso taglio. Il malintenzionato, sotto casa dell’anziano, ha avuto gli altri soldi ed è scappato. Il 74enne ha segnalato l’episodio ai carabinieri di Casalgrande che hanno iniziato le indagini. Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno consentito di individuare l’auto usata dal 30enne (residente in provincia di Siracusa) denunciato per truffa aggravata.

