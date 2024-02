Raggiunge la collega in piazza, la minaccia e le sferra un cazzotto

Ha atteso che la collega di lavoro finisse il turno, la chiacchierata con i colleghi davanti all’azienda, per poi seguirla in auto fino in centro a Reggiolo, in un’area di sosta sulla piazza principale del paese, dove l’ha affrontata con minacce varie ("So dove abiti, ti vengo a cercare, ti mando le persone") per arrivare alla fine a colpirla con un paio di pugni diretti al volto. Subito dopo si è allontanata, lasciando sul posto la vittima, ferita al volto, poi medicata al pronto soccorso ospedaliero per traumi giudicati guaribili in poco meno di una settimana. La piazza principale di Reggiolo è stata teatro del diverbio violento, con una donna che ha aggredito una sua collega di lavoro, di 36 anni, non distante da dove la vittima risiede.

Nei guai è finita una 47enne abitante nel Mantovano, denunciata dai carabinieri di Reggiolo per lesioni personali e minaccia. Dopo il lavoro, la mantovana avrebbe seguito in auto la collega, per poi raggiungerla in piazza dove la 36enne si era fermata. La 36enne reggiolese si è poi recata alla caserma dei carabinieri di Reggiolo per sporgere querela, facendo avviare le indagini che ora hanno portato alla denuncia della 47enne mantovana, la stessa che si era allontanata dopo l’aggressione. Forse dei dissapori che durano da tempo alla base del gesto violento, su cui sono in corso ulteriori accertamenti dei carabinieri della caserma reggiolese.