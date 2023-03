Ragnatele alla mensa Scatta la diffida dei Nas

di Francesca Chilloni

I Nas nelle mense scolastiche dell’Emilia. A Quattro Castella, nella zona refezione della primaria di Montecavolo, riscontrate "irregolarità in ordine a carenze igieniche" nei locali. Negli scorsi giorni i carabinieri in forza al Ministero della Salute hanno battuto a tappeto aziende di ristorazione che operano al servizio di scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private a Reggio, Parma, Piacenza e Modena. Tra le aziende e le mense controllate - riferiscono i carabinieri -, quattro hanno evidenziato irregolarità.

Nel reggiano i controlli a Montecavolo, nella mensa delle elementari (stabile del Comune, servizio gestito da Cir), hanno riscontrato "irregolarità e carenze igieniche dovute alla presenza di formazioni diffuse di ragnatele all’interno del locale adibito al ricevimento e alla porzionatura dei pasti da somministrare ai bambini; igiene scarsa anche nella sala refezione". Nei confronti del legale rappresentante della Cir, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ha "emesso e notificato l’istituto della diffida, nonché inoltrato successiva segnalazione all’Ausl".

Cir ha fatto sapere che "è stata rilevata una piccola criticità legata alla presenza di una ragnatela tra una parete e il soffitto. La problematica è stata immediatamente risolta dall’impresa". Serena l’amministrazione comunale. Il sindaco Alberto Olmi afferma: "Ben vengano i controlli dei Nas che anzi auspichiamo ancora più frequenti e sempre più capillari su tutto il territorio nazionale. In questo caso, ribadiamo trattarsi di una situazione di portata talmente irrilevante (la presenza di due piccole ragnatele subito rimosse), di cui nessuno tra bambini, genitori, insegnanti e personale non docente si era mai accorto. Sull’assenza di zanzariere eravamo già intervenuti per predisporre il tutto nei prossimi mesi".

La Mameli, inaugurata circa 15 anni fa, è "una struttura all’avanguardia con una sala mensa pensata e realizzata secondo standard di qualità e funzionalità nella consapevolezza che i pasti siano a tutti gli effetti un’esperienza educativa". Due settimane fa era stata oggetto di ispezione (non erano stati riscontrati problemi) la mensa Cir di Corte Tegge, che prepara i pasti per l’Istituto comprensivo Dossetti di Cavriago, dove una quarantina di famiglie aveva con una lettera aperta lamentato un peggioramento dei pasti.