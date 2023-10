Ragnatele in cantina sociale a Bassa: controlli NAS

Nel corso di controlli effettuati nella Bassa Reggiana, i carabinieri del Nas hanno riscontrato alcune irregolarità in una cantina sociale, in particolare dal punto di vista igienico sanitario, dovute alla presenza di muffa e tracce di umidità con distacco di intonaco sulle pareti interno della struttura. Queste criticità sono state segnalate all’autorità sanitaria per le valutazioni di competenza. E nello spazio usato per le operazioni di imbottigliamento del vino, i militari del Nas di Parma hanno riscontrato situazioni ritenute non regolari dal punto di vista igienico sanitario, dovute alla presenza di formazioni di ragnatele sulla sommità delle autoclavi e sulle superfici murarie, per le quali nei confronti del responsabile dell’azienda è stata emessa una diffida, affinché risolva la problematica entro trenta giorni.