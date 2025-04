La Rai a Casa Cervi. “È un luogo vivo che parla di valori”

Reggio Emilia, 25 aprile 2025 – “Passeggio per l’Emilia e ovunque vedo sventolare il tricolore con la scritta ‘W la Resistenza’”. Anche per questo Marco Damilano, giornalista e conduttore, ha voluto che ‘Ora e sempre 25 Aprile’ fosse trasmessa (stasera alle 21,20 su Rai3) in diretta da Casa Cervi, dove i sette fratelli furono fucilati dai fascisti nel dicembre del 1943.

Una serata speciale rispetto alla striscia quotidiana ‘Il cavallo e la torre’ che conduce. Tra gli ospiti ci saranno Teresa Vergalli, staffetta partigiana di Bibbiano; Flora Monti, di Marzabotto, che a 12 anni fu la più giovane staffetta italiana; Mirella Alloisio, protagonista della lotta che ha portato alla resa dei tedeschi a Genova. Tanti i volti del mondo della cultura: Ascanio Celestini, Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Pif, Nicola Piovani, Nello Scavo, Edoardo Purgatori, Benedetta Tobagi, Lella Costa e Emma Ruzzon, del Consiglio degli studenti di Padova.

Damilano, perché ha scelto proprio Casa Cervi?

“È uno dei luoghi più significativi della Resistenza. Il martirio dei sette fratelli ci lega alla brutalità delle dittature e delle guerre riportandoci a quelle di oggi. Essere qui significa fare memoria. Sappiamo che è un luogo vivo: le scuole visitano il museo tutti i giorni. Da qui non passa solo la memoria, passano anche la vita e l’attualità”.

Perché ha voluto una serata speciale?

“Nel Dna della trasmissione che conduco c’è anche l’uscita dallo studio televisivo. L’informazione è un confine con la realtà, si esce dallo studio per far parlare i luoghi e riconnetterli alla comunità dei telespettatori”.

Quella che conduce stasera è l’unica diretta prevista dalla Rai per il 25 Aprile…

“Sì, è un’operazione complicata, ma ritengo doveroso che il servizio pubblico celebri il 25 Aprile. Entriamo Casa Cervi in punta di piedi, nonostante i mezzi tecnici. Ci inseriamo, senza voler creare troppo disturbo, in quello che è il programma autonomo della giornata di celebrazione”.

Come si articola la puntata?

“Saremo a Genova con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riporteremo i festeggiamenti della giornata a Casa Cervi. Racconteremo perché i valori della Resistenza sono ancora attuali, così come lo è Costituzione”.

Ci sarà un momento di riflessione dedicato a papa Francesco?

“Assolutamente sì”.

Sarà una festa in linea con l’invito alla sobrietà del governo in occasione del lutto del papa?

“Come si fa a immaginare che la giornata di oggi non sia sobria? Pensiamo alla marea di persone che ogni anno sale a piedi a Monte Sole. Camminano tra le macerie ancora crivellate di colpi e la memoria dei bambini trucidati. ‘Sobrio’ è un aggettivo che può usare soltanto chi non conosce nulla di questa storia e di questa giornata”.