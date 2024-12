Raid contro gli addobbi natalizi. Le telecamere pizzicano i vandali

Sono stati identificati i responsabili dei gravi atti vandalici compiuti sabato notte nel centro di Scandiano. Si tratta di un gruppo di ragazzi. Sono ora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. I vandali avevano agito in piazza Spallanzani deturpando l’area circostante il grande albero di Natale, frutto dell’impegno tra commercianti e Comune. I pacchi decorativi posizionati alla base dell’albero erano stati danneggiati e pure altri addobbi della piazza e dell’area pedonale, divelti e sparpagliati. Anche alcuni tappeti rossi e altri elementi natalizi dell’area pedonale erano stati vandalizzati. Il raid è stato subito condannato dai commercianti e dall’amministrazione. "È nostra intenzione presentare al più presto la denuncia alla polizia locale sull’episodio avvenuto nella zona di piazza Spallanzani – spiega Federica Boni Iotti, presidente dell’associazione dei commercianti scandianesi –. Intanto, dalle informazioni raccolte, sono stati già identificati, attraverso le telecamere, gli autori del gesto: dalle immagini si notano tre-quattro ragazzi. Purtroppo a Scandiano è un continuo verificarsi di queste situazioni: sono infatti tante le segnalazioni per furti messi a segno all’esterno dei locali e danneggiamenti ripetuti ai danni sempre delle attività. È certamente importante sensibilizzare i cittadini e commercianti a denunciare sempre alle forze dell’ordine i furti e gli atti vandalici".

Boni Iotti esprime soddisfazione per l’operato "del lavoro delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale che ci sostiene e sta cercando le soluzioni al problema. Anche la mia attività ha subito dei danneggiamenti. Serve l’aiuto di tutti per evitare in futuro altre situazioni simili". Il Comune domenica aveva subito invitato i cittadini a collaborare con "segnalazioni utili e a dimostrare, ancora una volta, che Scandiano sa rispondere con unità e forza". Il sindaco Matteo Nasciuti aveva evidenziato che questi gesti "sono inaccettabili e offendono il lavoro di tante persone oltre a ferire profondamente la nostra città. Ci attiveremo immediatamente per ripristinare quanto danneggiato e per collaborare con le forze dell’ordine al fine di individuare i responsabili".

