Raid dei ladri: auto forzate, una viene rubata

Ladri nuovamente in azione a San Giacomo di Guastalla. Ieri notte ignoti hanno puntato alle auto in sosta, riuscendo pure a rubarne una, che era parcheggiata in un’area privata, sotto la tettoia annessa all’abitazione dei proprietari, dopo aver forzato la serratura di una portiera. Ma non si tratta dell’unica intrusione avvenuta ad opera dei soliti ignoti. Verso le 22 è stato segnalato un movimento sospetto dopo che in via Adornini è scattato un allarme. Il proprietario è uscito per verificare cosa stesse succedendo: non ha trovato nessuno, ma sul terreno c’erano delle impronte sospette.

Del furto della vettura, una Fiat Cinquecento L, ci si è accorti ieri mattina. I proprietari hanno notato che la vettura non era più sotto il portico, dove era stata lasciata in sosta la sera prima. Un parente, verso la mezzanotte, è transitato in zona, in via Ponte Pietra, notando che l’auto non c’era. Ma ha pensato, essendo venerdì sera, che i proprietari fossero usciti di casa, utilizzando proprio la loro auto. Invece il furto era già stato commesso. Quando ci si è accorti dell’accaduto, i ladri avevano ottenuto già un notevole vantaggio, potendosi trovare anche molto lontano.

Gli stessi ladri hanno tentato di aprire anche altre vetture che erano in sosta nella zona, sempre a San Giacomo. Lo dimostrano i segni di scasso che sono stati trovati su alcune delle serrature delle portiere dei veicoli. Una di queste serrature è stata addirittura staccata dal resto della maniglia a causa della forza con cui si è agito nell’azione di scasso.

"Siamo sempre più stanchi e impauriti – dicono alcuni dei residenti nella frazione guastallese – perché qui continuano a verificarsi dei furti e ancora non si vedono quelle telecamere per la sicurezza di cui si era tanto parlato".

Antonio Lecci