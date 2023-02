Raid dei ladri, due spaccate in poche ore

CORREGGIORIO

Almeno due furti ai danni di esercizi commerciali della Bassa. I ladri hanno agito in centro storico a Rio Saliceto, oltre che a Correggio.

Poco dopo le quattro è stata notata la vetrata spaccata alla porta del bar Arcadia, sulla centralissima via dei Martiri, a Rio Saliceto. Sono arrivati i carabinieri di Campagnola per un primo accertamento.

I ladri, poco prima, avevano infranto una vetrata per crearsi un varco allo scopo di entrare nel locale pubblico

Una volta all’interno, gli intrusi hanno puntato al registratore di cassa per portare via alcune centinaia di euro. Sono in corso accertamenti per verificare se vi siano anche altri ammanchi di alimenti, bevande o altri oggetti. I danni sono in corso di quantificazione.

Poco prima, verso le 2,30, un simile episodio si è verificato pure nella vicina Correggio, ai danni della pizzeria "Certe Notti". E’ stato il titolare, Orazio Maisto, ad accorgersi del blitz dei ladri, in quanto è scattato l’allarme non appena gli intrusi hanno tentato di forzare la porta a vetri, sempre con il sistema della spaccata. Ormai scoperti, i ladri sono fuggiti senza riuscire ad entrare. Non si esclude che dietro ai due episodi possa esserci la stessa banda di ladri.

Antonio Lecci