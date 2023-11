Raid dei ladri in due abitazioni di Budrio

Ladri in azione a Budrio di Correggio, dove l’altra sera ignoti si sono introdotti all’interno di almeno un paio di abitazioni. In un appartamento sono entrati dal balcone al primo piano, salendo da una grondaia. È stata forzata una finestra per poi rubare oggetti in oro della camera. Solo più tardi i proprietari si sono accorti del furto, rientrando da una cena. Il bottino ammonta a circa duemila euro. Solo tentato, invece, un simile furto in un’altra abitazione, con i ladri disturbati e costretti a fuggire a mani vuote.