Raid dei ladri in garage, cantine, negozi e bar. Le telecamere immortalano un sospettato

Auto aperte e svuotate di oggetti più o meno costosi, talvolta con danneggiamenti. Ma non mancano neppure intrusioni nei garage e nelle cantine. A Correggio negli ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni di blitz notturni di ladri in vari quartieri residenziali della cittadina. E anche nelle ultime settimane questi episodi si sono ripetuti, aggiungendosi ai furti ai danni di bar, tabaccherie e negozi in generale. Tra le vittime degli ultimi furti anche una gelateria con sede in via Giovannetti, all’Espansione Sud.

L’altra notte i ladri hanno agito pure in viale Varsavia, a Correggio, aprendo alcune vetture per rubare oggetti di scarso valore. Per uno dei proprietari si tratta del secondo caso in un mese. I ladri hanno poi abbandonato parte del bottino – gli oggetti trovati senza interesse – in un’aiuola, insieme a un aspiratore da auto, probabilmente rubato altrove. Tra i cittadini aumenta il senso di insicurezza e di rabbia, tanto che non mancano le proposte di "ronde" per tenere lontani i malintenzionati.

Sul web sono state pure diffuse immagini di persone sospette riprese da telecamere private in luoghi dove poi si sono verificati dei furti. Risulta inoltre che nei giorni scorsi ci sia stato un incontro tra istituzioni comunali e forze dell’ordine sul tema dei furti e della sicurezza a Correggio.