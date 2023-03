Raid dei ladri in una casa: rubati pc e fotocamera

Un furto in un’abitazione è stato messo a segno giovedì pomeriggio in via Tresinaro a Ca’ de’ Caroli. Il colpo è stato compiuto durante l’assenza dei proprietari ed è stato poi scoperto verso le 19. I malviventi per entrare hanno spaccato un vetro di una finestra della cucina, danneggiando anche il vicino lavandino. I ladri hanno ‘visitato’ la casa di una giovane coppia. La sorella del proprietario, residente nella stessa casa, racconta che hanno rubato "effetti personali e in particolare una borsa nera e uno zaino contenenti unpc portatile con memoria esterna e una macchina fotografica Nikon per un bottino di oltre 3mila euro. Sarà necessario anche riparare i danni causati. È stata segnalata in zona la presenza anomala di una Mercedes scura Gla. Chiedo la collaborazione di chiunque abbia visto qualcosa di strano tra le 16.30 e le 19 nelle zone adiacenti il piccolo lago e a Ca’ de’ Caroli. Solitamente ci sono tante persone che camminano a quell’ora". Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri.

mat. b.