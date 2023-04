Raid dei ladri nel bar del centro commerciale Adele

Ladri in azione, nella notte tra venerdì e sabato, al bar del centro commerciale Adele. L’allarme è scattato poco dopo le 5.30 di ieri mattina, quando i carabinieri della stazione di Bibbiano, su input della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Reggio, allertata da un istituto di vigilanza a cui era pervenuto l‘allarme, intervenivano in via Rasori a Barco.

Durante il sopralluogo di furto, i carabinieri accertavano che i ladri, poco prima, avevano forzato la porta d’ingresso del centro commerciale e poi quella del bar. Dopo essersi introdotti all’interno dei locali dell’attività commerciale, i malviventi - secondo un primo controllo, ancora in fase di accertamento - il danaro che era nella cassa e vari tagliandi della lotteria istantanea Gratta e vinci.

I banditi cercavano anche di asportare le slot machine senza riuscirvi essendo queste ancorate a terra. Tra danni provocati per compiere il furto e la refurtiva sottratta, si sta procedendo a stimare il danno complessivo arrecato al bar. Sulla vicenda i Carabinieri di Bibbiano hanno avviato le indagini per il reato di furto aggravato a carico di ignoti.