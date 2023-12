Raid dei ladri nella notte di Natale. Assaltati due bar sulla Cispadana

Ladri di denaro, tabacchi e alcolici, nella notte di Natale. E ancora una volta a essere presi di mira sono dei locali pubblici annessi a stazioni di servizio. E’ accaduto nella Bassa. A cavallo della mezzanotte, approfittando dei cittadini impegnati tra la messa di Natale e i cenoni in famiglia, una banda di ladri ha assaltato due bar a ridosso della strada Cispadana, tra Luzzara e Reggiolo.

Alla periferia luzzarese i malviventi hanno forzato una porta sul retro per entrare nel locale e puntare ai soldi del fondo cassa, per un valore di circa trecento euro.

Prima di andarsene hanno arraffato anche stecche di sigarette che erano riposte sull’espositore accanto al bancone.

Poi la fuga, mentre scattava l’allarme che ha fatto intervenire le forze dell’ordine. I carabinieri indagano anche su un altro simile furti messo a segno in quella stessa notte in via Cispadana a Reggiolo, sulla strada che porta verso il casello dell’Autobrennero.

Sempre in un locale annesso a una stazione di servizio, gli intrusi hanno forzato una porta per entrare, portandosi via alcune centinaia di euro di fondo cassa, ma anche bottiglie di alcolici, per un bottino da quantificare in modo esatto.

Nella stessa zona nelle ultime settimane sono stati diversi i furti avvenuti proprio in bar e ristoranti situati in aree di servizio attive nella Bassa.