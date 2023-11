Raid dei ladri nella notte, quattro gli obiettivi

Una lunga serie di furti ieri notte nella Bassa, tra Reggiolo e Rio Saliceto, ai danni di stazioni di servizio, ma anche un centro sociale e una palestra. Da quantificare il bottino che i ladri hanno arraffato alla stazione di servizio Tamoil di via Cattanea, all’ingresso sud di Reggiolo. Qui, i malviventi hanno forzato l’inferriata della porta del piccolo ufficio, portando via alcune decine di euro del fondo cassa. Ma sono riusciti soprattutto a forzare la colonnina esterna del self service, arraffando il "bussolotto" col denaro incassato fino a quel momento.

Sempre a Reggiolo è stata presa di mira la sede del centro sociale Nino Za (foto sopra), dove è stata portata una porta a vetri per poi puntare al fondo cassa, per un bottino piuttosto misero. Proprio per "rimpinguare" il maltolto, i ladri hanno agito anche nell’adiacente palestra Urbam, ricavata negli spazi dell’ex municipio provvisorio: sono stati rubati un computer, un telefonino, guanti e caschi da boxe, oltre a una cinquantina di euro in contanti. In corso ulteriori accertamenti per quantificare l’esatto danno.

Sempre ieri notte altro colpo al bar della stazione di servizio di via Vettigano (foto), a Rio Saliceto, sulla strada provinciale. I ladri hanno forzato una porta, facendo scattare l’allarme. E’ entrato in funzione pure il sistema fumogeno. "Ma i due uomini filmati dalle telecamere – spiegano dal bar – sono sembrati molti preparati tecnicamente, tanto da muoversi ben sapendo come mettere fuori uso i sistemi di videosorveglianza, soprattutto quella esterna. Siamo arrivati sul posto insieme ai carabinieri, ma i ladri erano già fuggiti". Hanno rubato stecche di sigarette per un valore di tremila euro, dolciumi, il denaro del fondo cassa per alcune centinaia di euro, oltre a liquori e bevande varie.

Antonio Lecci