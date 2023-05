Raid dei ladri, rubati sei televisori

1 Forzata una porta

Ladri di televisori, ieri notte verso le tre, al supermercato Famila Superstore in via Matteotti, nel centro commerciale "Ligabue". Sul posto sono interventi vigilanza privata e carabinieri, scoprendo che i malviventi avevano forzato la porta di un’uscita di sicurezza per poi puntare all’area in cui erano esposti diversi televisori, rubandone sei, di marche differenti, per un bottino complessivo di alcune migliaia di euro. Poi sono fuggiti.

2 Le indagini

Oltre alla porta, i ladri hanno danneggiato una saracinesca interna, per entrare nell’esercizio commerciale. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Gualtieri per cercare di risalire agli autori del furto aggravato.